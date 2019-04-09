В "Справедливой России" заявили, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с представителями партии поддержал законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года, информирует РИА Новости с ссылкой на пресс-службу СР.
Сообщается, что в феврале эсеры внесли в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года. Но тогда инициативу рассматривать не стали.
Теперь же на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым идея получила поддержку.
Напомним, что изначально "дачная амнистия", предусматривающая упрощенный порядок регистрации домов на садовых и дачных участках, должна была завершиться 1-г марта 2020 года. Но из-за поправок в Градостроительный кодекс, вступивших в силу в августе 2018 года, срок "амнистии" истек 1 марта текущего года.
"Дачная амнистия" была принята в 2006 году и предусматривает упрощенный порядок оформления прав граждан на садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства. Срок действия амнистии несколько раз продлялся.
Отмечалось, что за 12 лет действия "амнистии" в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.
Фото: ysia.ru
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