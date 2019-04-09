Средний бюджет покупки коттеджа на Рублевке достиг 400 млн рублей

По итогам 2018 года на Рублево-Успенском шоссе средний бюджет покупки домов на вторичном рынке достиг 400 млн руб., информирует РБК. На Новой Риге данный показатель составил 250 млн руб.

Как отмечают эксперты, на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам прошлого года выставлено на продажу 2,8 тыс. домов стоимостью свыше 30 млн рублей. Из них 73% всего объема предложения приходится на вторичную недвижимость.

На коттеджи приходится порядка 81% всего вторичного рынка загородной элитки. Земельные участки составляют 14%. Таунхаусы только 5%. Причем около 78% объектов предлагается с отделкой.

Рублево-Успенское шоссе является лидером по объему предложения - 43% всех вторичных домов. На втором месте — Новорижское направление с долей в 32%. Почетное третье занимает Минское шоссе, где предлагается 6% от всех объектов.

Впервые за три года Рублевка уступила Новой Риге по средней стоимости загородной недвижимости на первичном рынке: 143 млн руб. против 148 млн руб.

Аналитики отметили, что средняя стоимость коттеджа на Рублево-Успенском шоссе с 2016 года снизилась на 27% (с 195 млн руб. до 143 млн руб.).

Фото: troitsk.msk.ru

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