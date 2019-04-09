Микрозаймы под залог жилья запретят

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья, информирует ТАСС. Помимо этого документ повышает порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании.

Сообщается, что сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Государственную Думу проект закона о запрете выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья.

Законодательная новелла запрещает микрофинансовым организациям заключать договоры потребительского займа с физическими лицами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилой недвижимости.

Это делается для пресечения мошенничеств в отношении принадлежащих гражданам жилья. Также законом повышается порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании с 1,5 млн до 3 млн рублей.

Документ ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. Минимальный размер капитала микрокредитной компании предлагается увеличить с 10 тыс. до 5 млн рублей.

Фото: realty.rbc.ru

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