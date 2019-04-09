Подготовлены первые контракты по строительству "великой стены" между США и Мексикой

Контракты по строительству стены на границе с Мексикой могут быть заключены уже на этой неделе, информирует "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на CNN.

Сообщается, что первые контракты Инженерного корпуса США по строительству стены должны быть подписаны в середине апреля. Упомянутые контракты предусматривают поддержку работ на двух участках пограничной стены в Эль-Пасо (штат Техас) и Юме (штат Аризона).

Известно, что план предусматривает строительство 11 миль (более 17 км) ограждения в Юме и 46 миль (более 74 км) в Эль-Пасо.

Соответственно, если контракты будут заключены в середине апреля, строительство может начаться к концу мая.

На строительство стены на границе с Мексикой из средств министерства обороны США выделяется $1 млрд.

Как сообщалось ранее, в марте президент США Д. Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса по отмену режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Д. Трамп ввел режим ЧП в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены с Мексикой.

Фото: rg.ru

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