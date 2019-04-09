Ход переселения жителей аварийных домов Арктики в регионы с более мягким климатом важно сделать более комфортным для желающих и менее затратным для бюджета, информирует "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Минстроя Владимира Якушева.
При этом министр отметил, что возведение новых домов для переселенцев в других субъектах дешевле, чем аналогичные работы в Арктике.
"Переселение из аварийного фонда не должно идти только внутри субъекта. Большое количество граждан в аварийном жилье в Арктической зоне готовы переехать, по их словам, на большую землю", — подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось, что программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке федерального бюджета реализуются в России с 2008 года. За указанный период переселено 1,04 млн граждан из аварийных домов площадью 15,9 млн кв. м.
Законодатели предлагают уточнить критерии признания домов аварийными и ввести понятие ветхих домов. Общий объем финансирования реализации проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.
Фото: regnum.ru
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