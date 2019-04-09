Ежегодно от 100 млн до 1 млрд перелетных птиц в крупнейших городах США погибает, врезаясь в небоскребы, информирует РБК. Крупнейшие американские мегаполисы представляют серьезную угрозу для пернатых.
Исследователи отмечают, что птиц ослепляет искусственное освещение. Они сталкиваются с прочными стеклянными фасадами высотных зданий.
По весне пернатые летят из Центральной и Южной Америки в Канаду. Осенью возвращаются обратно на юг. По данным экспертов, в США каждый год из-за столкновений со зданиями умирает как минимум 100 тысяч птиц.
Самым опасным городом для пернатых путешественников признан Чикаго. Каждую осень и весну сквозь город пролетает более пяти миллионов птиц по меньшей мере 250 различных видов.
Среди городов, здания в которых представляют угрозу для пернатых, — Хьюстон, Даллас, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланта и Сент-Луис.
В настоящее время архитекторы и дизайнеры разрабатывают специальные рекомендации по адаптации небоскребов для защиты птиц.
В частности, к основным требованиям относятся отделка фасадов высоток стеклом со встроенными фотоэлектрическими элементами, которые отражают ультрафиолетовое излучение.
Фото: nat-geo.ru
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