Акселерационная программа Build UP привлекла более 600 стартапов

В Москве завершился прием заявок на участие в акселерационной программе Build UP — это первый проект на российском строительном рынке по поиску и внедрению современных технологий в производство. Программа реализуется компаниями "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй-Инвест" и "Фодд"" при поддержке Фонда "Сколково". Всего на участие в акселераторе подано 637 заявок от российских и международных стартапов, предлагающих перспективные разработки в сфере строительства, продажи и эксплуатации недвижимости.
Проект Build UP стартовал 19 декабря 2018 года. В феврале 2019 года в Технопарке "Сколково" состоялась открытая конференция Build UP Open Day, в которой приняло участие более 400 стартапов и инновационных компаний. По результатам первого этапа проекта, завершившегося 31 марта, количество потенциальных участников акселерационной программы более чем в три раза превысило ожидаемые показатели.
Олег Дубнов, вице-президент — исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково":
"Акселерационная программа Build UP — это первая масштабная работа строительной и девелоперской отрасли с инновациями. С момента старта Build UP и до настоящего момента наблюдается огромный интерес инновационных компаний к данному акселератору. Благодаря этому, компании-партнеры акселератора "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй-Инвест" и "Фодд" смогут получить лучшие инновационные решения, имеющиеся на рынке, и применить их для развития своих бизнесов. В настоящее время Фонд "Сколково" проводит внутреннюю и внешнюю экспертизу поступивших заявок. Уверен, что после окончания экспертизы проектов в середине мая партнеры акселератора "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй-Инвест" и "Фодд" смогут выбрать высококачественные проекты для акселерации и пилотного внедрения".
Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва и Санкт-Петербург, совокупная доля стартапов из других городов России — Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми, Челябинска, составила 41%. Около 6% проектов поступило от международных компаний из Казахстана, Индии, Турции, Бельгии, Сингапура и США.
Наиболее популярным направлением по-прежнему являются инновации, оптимизирующие сроки и стоимость строительства — 43% поданных заявок, 19% стартапов сфокусированы на развитии инженерных систем и высоких технологий, реализовать проект по улучшению качества жизни готовы 20% участников, доля новых бизнес-идей в сфере маркетинга и поддержки продаж составляет 18%. Среди собранных заявок 36% стартапов являются действующим бизнесом, 26% проектов находятся в стадии опытной разработки, 23% потенциальных участников программы только готовятся к запуску бизнеса.
Вторым этапом проекта Build UP станет заочная экспертная оценка стартапов-участников, которая пройдет в апреле 2019 года. Наиболее перспективные разработки будут отобраны в акселерационную программу, которая поможет участниками программы усовершенствовать свои технологии и адаптировать их под задачи бизнеса. В мае 2019 года состоится очная защита проектов, где стартапы представят свои разработки руководителям компаний. Программа Build UP завершится в сентябре 2019 года. По окончании работы акселератора не менее 12 проектов будут внедрены на объектах "Галс-Девелопмент", "Дон-строй Инвест" и "Фодд".
Получить подробную информацию об акселераторе можно на сайте https://buildup.sk.ru/
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