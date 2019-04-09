Юрлицам запретят перепланировку первых этажей в жилых домах

В России введут штрафы для юридических лиц за незаконную перепланировку жилых помещений, пишет "Российская газета". Правительство подготовило положительный отзыв на новый законопроект.

Отмечается, что предприниматели как правило выкупают на первых этажах жилых домов квартиры, чтобы превратить их в парикмахерские или магазины. В процессе ремонта они ломают перегородки, не получив разрешения. Это оказывается крайне опасно для всего жилого дома. Но до сего времени под статью о нарушениях правил пользования жилыми помещениями подпадали только физические лица.

Законодательной новеллой предлагается ввести для бизнесменов штрафы от 40 тыс. до 50 тыс. руб. за незаконную перепланировку. Для должностных лиц проект определяет штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года Госдума приняла закон, позволяющий сотрудникам органов жилищного надзора беспрепятственно посещать нежилые помещения в многоквартирных домах с целью контроля их перепланировки.

Фото: ivd.ru

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