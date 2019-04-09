Площадь купленных в новостройках Москвы квартир в среднем уменьшилась на треть по сравнению с докризисным периодом, говорится в исследовании компании "НДВ — Супермаркет недвижимости".
Если в 2014 году средняя площадь квартиры массового сегмента и бизнес-класса, купленной в столичной новостройке, составляла 70,2 кв. м, то в I квартале 2019 года на 18,8% меньше — только 57 кв. м.
Как отмечают аналитики, самое серьезное сокращение площади в структуре спроса происходило на фоне кризиса 2014-2015 годов. Дальнейшее снижение было намного более плавным, но стабильным. Причем с 2014 года средняя площадь квартир, купленных в новостройках, ни разу не росла.
По словам директора по продажам "НДВ — Супермаркет недвижимости" Татьяны Подкидышевой, бюджет покупки жилья на первичном рынке продолжает сокращаться. "Самый простой способ сэкономить — отказаться от излишней жилплощади. Помимо этого растет спрос на однокомнатные квартиры и студии, что неизбежно скажется на статистике и в текущем году", — подчеркнула Т. Подкидышева.
Фото: shutdownday. org
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