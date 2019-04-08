Регионам разрешат продажи новостроек без эксроу по спецспискам

После 1 июля 2019 года на сайтах региональных органов исполнительной власти будет доступна информация о том, в каких новостройках застройщики могут продавать квартиры без открытия счетов эскроу, пишет "Коммерсант".
Отмечается, что перечень проектов жилищного строительства, которые будут достраиваться по старым правилам, регионы должны разместить в открытом доступе.
По словам главы Минстроя Владимира Якушева, это будут не просто списки девелоперов, а перечень конкретных жилых комплексов. Дело в том, в портфеле одной компании могут быть проекты, которые будут жить как по старым, так и по новым правилам.
Как напоминает издание, осталось три месяца до обязательного перехода застройщиков жилья к эскроу-счетам. Однако до сих пор нет требований к девелоперам, которые должны будут работать по новым правилам.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству успеть подготовить все необходимое в срок — к 1 июля 2019 года.
Фото: estate. pravda.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Государственные жилищные сертификаты приравняют к эксроу-счетам
Переход на эксроу-счета приведет к росту цен на жилье на 8% — Мутко
Столичные девелоперы открывают эксроу-счета
|Перевод на эксроу-счета всех строек приведет к резкому росту цен на жилье — прогноз
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?