Регионам разрешат продажи новостроек без эксроу по спецспискам

После 1 июля 2019 года на сайтах региональных органов исполнительной власти будет доступна информация о том, в каких новостройках застройщики могут продавать квартиры без открытия счетов эскроу, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что перечень проектов жилищного строительства, которые будут достраиваться по старым правилам, регионы должны разместить в открытом доступе.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, это будут не просто списки девелоперов, а перечень конкретных жилых комплексов. Дело в том, в портфеле одной компании могут быть проекты, которые будут жить как по старым, так и по новым правилам.

Как напоминает издание, осталось три месяца до обязательного перехода застройщиков жилья к эскроу-счетам. Однако до сих пор нет требований к девелоперам, которые должны будут работать по новым правилам.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству успеть подготовить все необходимое в срок — к 1 июля 2019 года.

Фото: estate. pravda.ru

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