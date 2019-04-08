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Источник Правда.Ру

Регионам разрешат продажи новостроек без эксроу по спецспискам

Недвижимость

После 1 июля 2019 года на сайтах региональных органов исполнительной власти будет доступна информация о том, в каких новостройках застройщики могут продавать квартиры без открытия счетов эскроу, пишет "Коммерсант".

Регионам разрешат продажи новостроек без эксроу по спецспискам. 402614.jpeg

Отмечается, что перечень проектов жилищного строительства, которые будут достраиваться по старым правилам, регионы должны разместить в открытом доступе.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, это будут не просто списки девелоперов, а перечень конкретных жилых комплексов. Дело в том, в портфеле одной компании могут быть проекты, которые будут жить как по старым, так и по новым правилам.

Как напоминает издание, осталось три месяца до обязательного перехода застройщиков жилья к эскроу-счетам. Однако до сих пор нет требований к девелоперам, которые должны будут работать по новым правилам.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству успеть подготовить все необходимое в срок — к 1 июля 2019 года.

Фото: estate. pravda.ru

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