Владельца старинной усадьбы на Солянке обязали восстановить фасад

Несанкционированные работы во флигеле усадьбы Бутурлина-Голохвастовой на Солянке, являющемся объектом культурного наследия, приостановлены, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Сообщается, что факт проведения несогласованных ремонтных работ по кровле был выявлен в ходе плановой проверки здания по адресу: ул.Солянка, д.3, стр.2.

Собственником объекта является банковская структура.

Как отметили в Мосгорнаследии, ранее им был проведен ремонт фасадов усадьбы и флигеля. Но разрешения на проведение этих работ получено не было.

В итоге в рамках работ по восстановлению флигеля специалисты демонтировали старое покрытие, смонтировали ограждения кровли и водосточный желоб, обустроили вентиляционные вытяжки.

Известно, что старинный особняк на Солянке в 18-м веке принадлежал генерал-фельдмаршалу Александру Бутурулину - фавориту императрицы Елизаветы Петровны. В начале 19-го века хозяевами усадьбы стала семья графов Толстых.

Фото: incred.ru

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