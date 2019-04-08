Несанкционированные работы во флигеле усадьбы Бутурлина-Голохвастовой на Солянке, являющемся объектом культурного наследия, приостановлены, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
Сообщается, что факт проведения несогласованных ремонтных работ по кровле был выявлен в ходе плановой проверки здания по адресу: ул.Солянка, д.3, стр.2.
Собственником объекта является банковская структура.
Как отметили в Мосгорнаследии, ранее им был проведен ремонт фасадов усадьбы и флигеля. Но разрешения на проведение этих работ получено не было.
В итоге в рамках работ по восстановлению флигеля специалисты демонтировали старое покрытие, смонтировали ограждения кровли и водосточный желоб, обустроили вентиляционные вытяжки.
Известно, что старинный особняк на Солянке в 18-м веке принадлежал генерал-фельдмаршалу Александру Бутурулину - фавориту императрицы Елизаветы Петровны. В начале 19-го века хозяевами усадьбы стала семья графов Толстых.
Фото: incred.ru
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