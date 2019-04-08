Достройка "Кутузовской мили" вновь оказалась под вопросом

В Департаменте градостроительной политики города Москвы прошла встреча, на которой обсуждался вопрос достройки ЖК "Квартал Триумфальный" (ранее комплекс был широко известен под названием "Кутузовская миля").

С октября 2018 года "ФЦСР" находится в процедуре банкротства, в отношении него введено конкурсное производство. Выяснилось, что компания-застройщик "ФЦСР" не может осуществить достройку своими силами в виду отсутствия активов. В настоящее время арбитражный управляющий требует от правоохранительных органов провести доследственную проверку действий руководства компаний, в которых есть признаки, подпадающие под действия статей 196 ("преднамеренное банкротство") и 159 ("мошенничество") УК РФ.

Несмотря на это Максим Кретов, генеральный директор "УК Управление", которая с 2016 года по октябрь 2018 года фактически управляла "ФЦСР", заявил, что девелопер готов достроить объект. Для этого, по его словам, требуется заключить мировое соглашение с дольщиками и тем самым прекратить процедуру банкротства. Впрочем, это утверждение господин Кретов ничем не подтвердил.

В свою очередь представитель Москомстройинвеста заявил на совещании, что дольщики на мировое соглашение не пойдут, поскольку такой шаг не обеспечивает их прав. И город в лице Москомстройинвеста дольщиков в этом поддерживает.

Финансовый анализ деятельности "ФЦСР" продемонстрировал, что руководство застройщика вывело около 16 тысяч квадратных метров жилых площадей в ЖК "Квартал Триумфальный" и заключило сделки на нерыночных условиях на 3,3 млрд рублей. Общая сумма требований кредиторов в рамках банкротного дела на данный момент превышает 8 млрд рублей.

Точная сумма, которая потребуется на достройку комплекса, будет известна только после проведения необходимой экспертизы. Однако в текущем положении инвестиции в ЖК "Квартал Триумфальный" экономически нецелесообразны.

Впрочем, мэрия заинтересована в достройке комплекса "Квартал Триумфальный", который находится в элитном районе на Кутузовском шоссе. Дольщики ждут своих квартир уже более десяти лет.