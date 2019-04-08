Новостройки Крыма подорожали на 6,1% за год, сообщает портал mediarepost.ru. В структуре спроса традиционно наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры. Их предпочитают приобретать 53,2% покупателей жилья на полуострове.
Как отмечают эксперты, новое жилье на полуострове стоит в среднем 84 тыс. рублей за кв. метр. В марте 2019 года средняя стоимость квартир в новостройках Крыма, составила 83,5 тыс. рублей за кв. метр.
Сообщается, что в восьми крупнейших городах, на которые приходится 90% предложения. Цены здесь еще выше - 85,1 тыс. рублей в среднем за квадратный метр.
Дороже всего обойдется покупка нового жилья в Ялте - 122,2 тыс. руб. за кв. метр. Далее идут Алушта (97,9 тыс. рублей) и Судак (75,8 тыс. рублей).
Также подорожало жилье в Евпатории, Севастополе и Симферополе. Там квартиры в новостройках стоят в среднем 73-74,5 тыс. рублей за кв. метр, подорожав за год почти на 12%. В отстающих - Феодосия и Керч.
Фото: dkvartnsk.ru
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