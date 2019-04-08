В домах Подмосковья обнаружены многочисленные нарушения при пользовании газом

Госжилинспекция Московской области в первом квартале 2019 года обнаружила около 3 тысяч нарушений соблюдения требований безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, информирует РИА Новости.

Сообщается, что в первом квартале 2019 года Госжилинспекция проверила состояние газового оборудования почти в 9 тысячах многоквартирных домов в Подмосковье.

По результатам проверок было выдано 3 тысячи предписаний. Также было направлено 5 тысяч предостережений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах.

Отмечается, что предписания выдаются в случае обнаружения грубых нарушений норм безопасности.

По данным Госжилинспекци, как правило нарушения связаны с неудовлетворительным состоянием газовых трубопроводов. В частности, из-за начала коррозионных процессов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в России произошло около 30 чрезвычайных происшествий, вызванных использованием газового оборудования в жилых домах.

Фото: kurer-sreda.ru

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