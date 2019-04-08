Побивший супругу актер Башаров отписал ей после развода квартиру

В декабре прошлого года стало известно, что известный актер театра и кино Марат Башаров избил жену и мать своего сына и сломал ей нос, пишет "Экспресс-газета". В марте брак пары был официально расторгнут.
Сообщается, что несмотря на то, что Марат Башаров отрицает развод с теперь уже бывшей женой Елизаветой Шевырковой, Бабушкинский суд города Москвы еще в конце марта расторг союз супружеской пары.
В настоящее время стало известно, что экс-супруга вынудила Башарова отписать дарственную на квартиру. Но, по заявлению самого Башарова, экс-супруга шантажировала его заявлением в полицию.
Как отмечает газета, в браке с Маратом Башаровым Елизавета Шевыркова родила сына. Причиной разлада в семье стало рукоприкладство Башарова.
Шевыркова с маленьким сыном на руках сбежала из квартиры. Но, когда ее попросили прокомментировать все происходящее, сначала все отрицала. Спустя время, правда, публично призналась, что супруг действительно злоупотреблял алкоголем и частенько ее избивал .
Сообщается, что молодая женщина решилась подать на развод, находясь вместе с ребенком в Таиланде на отдыхе.
Фото: vistanews.ru
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