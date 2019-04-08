Каждый второй сдающий комнаты в Москве - пенсионер

Более половины (51%) наймодателей комнат на своей жилплощади составляют пенсионеры, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. Среди арендодателей отдельных квартир люди старшего поколения занимают 35%.

Как отмечают эксперты, часть из сдающих жилье пенсионеров передает нанимателям единственное жилье, переезжая к родственникам или друзьям.

Среди арендаторов наиболее многочисленные - приезжающие в столицу на заработки (их 50% от общей численности снимающих комнаты) и отпускники (31% "каникулярных" нанимателей).

По мнению экспертов, в настоящее время у граждан "серебряного возраста" это наиболее распространенный способ получения дополнительного дохода.

Зачастую пожилые люди решаются на такой шаг, чтобы помочь детям и внукам в сложной жизненной ситуации.

В случае, когда квартира сдается внаем не более чем на 5-6 месяцев, снижается не более чем на 10%. Если жилплощадь предлагается на 3 месяца, дисконт составляет порядка 15-20%.

Фото: bloknot-stavropol.ru

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