Общая площадь аварийного жилого фонда в Сахалинской области на сегодняшний день оценивается в 1,182 млн кв.м, информирует "Интерфакс". Расселение таких домов планируется до 2025 года.
Сообщается, что в 2017 года в регионе было зарегистрировано 128 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. За 2018 год эта цифра удвоилась.
"Мы начали изучать этот вопрос детально. Выяснилось, что в регионе ветхого и аварийного жилья около 1,182 млн кв. м. Это фактически почти 10%", — заявил глава региона Валерий Лимаренко.
Он сообщил, что предыдущая областная власть зарегистрированный на 1 января 2017 года ветхий и аварийный жилфонд собиралась расселять до 2024 года.
По словам руководителя области, в прежнюю областную программу расселения ветхого и аварийного жилья, как выяснилось, не включили пять муниципальных образований. Это, по оценкам, 50 тыс. кв. м опасного жилфонда.
Валерий Лимаренко поручил мэрам районов и правительству региона выделить земельные участки под будущее строительство. Помимо этого, будет обследован жилфонд для сноса аварийных домов и строительства на их месте нового жилья.
Фото: astv. ru
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