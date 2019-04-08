Тарифы по платным трассам "Москва-Петербург" и "Дон" подорожают с середины апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля проиндексирует тарифы на проезд по платным участкам дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва-Санкт-Петербург", информирует "Интерфакс".

Проездные тарифы будут скорректированы в рамках ежегодной индексации платы с учетом изменения потребительских цен в 2018 году, представленных Росстатом.

Сообщается, что для транспортных средств первой тарифной группы (легковые автомобили) на М-4 "Дон" с учетом индексации корректировка произойдёт на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от платного участка трассы.

Для грузовых автомобилей на М-4 "Дон" изменения тарифов запланированы на сумму от 10 до 40 рублей в зависимости от участка трассы.

Как отмечают эксперты, водители первой и второй тарифных групп, то есть небольшие грузовики и микроавтобусы, оснащенные транспондерами, могут получить скидку в размере 20% от стоимости проезда за наличные на платных участках трассы М-4.

Госкомпания, сообщает, что 15 апреля 2019 года подробная тарифная сетка будет опубликована на сайте "Автодор — Платные дороги".

Фото: platniedorogi. ru

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