Госкомпания "Автодор" с 15 апреля проиндексирует тарифы на проезд по платным участкам дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва-Санкт-Петербург", информирует "Интерфакс".
Проездные тарифы будут скорректированы в рамках ежегодной индексации платы с учетом изменения потребительских цен в 2018 году, представленных Росстатом.
Сообщается, что для транспортных средств первой тарифной группы (легковые автомобили) на М-4 "Дон" с учетом индексации корректировка произойдёт на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от платного участка трассы.
Для грузовых автомобилей на М-4 "Дон" изменения тарифов запланированы на сумму от 10 до 40 рублей в зависимости от участка трассы.
Как отмечают эксперты, водители первой и второй тарифных групп, то есть небольшие грузовики и микроавтобусы, оснащенные транспондерами, могут получить скидку в размере 20% от стоимости проезда за наличные на платных участках трассы М-4.
Госкомпания, сообщает, что 15 апреля 2019 года подробная тарифная сетка будет опубликована на сайте "Автодор — Платные дороги".
Фото: platniedorogi. ru
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