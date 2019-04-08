Проект плавучего города будущего представили в ООН

Проект плавающего города будущего под названием Oceanix представили на этой неделе на в Организации Объединенных Наций, информирует РБК. Его основным преимуществом является способность благополучно переживать ураганы и цунами.

Концепцию плавучего города с населением около 10 тыс. человек разработало архитектурное бюро BIG. Город назвали Oceanix City. Сообщается, что плавающие города являются средством обеспечения устойчивости к изменению климата. Архитекторы считают, что здания могут подниматься вместе с морем.

По мнению разработчиков, подобные сообщества можно с самого начала проектировать как климатически независимые. Причем они будут использовать силу урагана для покрытия потребностей города в энергоресурсах. В частности, электроэнергии.

Плавающий город Oceanix будет прикреплен к океанскому дну. Он будет способен выдержать цунами или ураган 5 категории. Каждое такое поселение будет состоять из нескольких шестиугольных платформ. В свою, очередь, каждая платформа рассчитана на проживание 10 тысяч жителей города будущего.

Фото: novostipmr.com

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