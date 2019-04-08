Проект плавающего города будущего под названием Oceanix представили на этой неделе на в Организации Объединенных Наций, информирует РБК. Его основным преимуществом является способность благополучно переживать ураганы и цунами.
Концепцию плавучего города с населением около 10 тыс. человек разработало архитектурное бюро BIG. Город назвали Oceanix City. Сообщается, что плавающие города являются средством обеспечения устойчивости к изменению климата. Архитекторы считают, что здания могут подниматься вместе с морем.
По мнению разработчиков, подобные сообщества можно с самого начала проектировать как климатически независимые. Причем они будут использовать силу урагана для покрытия потребностей города в энергоресурсах. В частности, электроэнергии.
Плавающий город Oceanix будет прикреплен к океанскому дну. Он будет способен выдержать цунами или ураган 5 категории. Каждое такое поселение будет состоять из нескольких шестиугольных платформ. В свою, очередь, каждая платформа рассчитана на проживание 10 тысяч жителей города будущего.
Фото: novostipmr.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
В датском городке Бранде возведут самый высокий в Западной Европе небоскреб
Жилье подорожало в городах-миллионниках
Составлен рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами в малых городах
|Дача на удачу: когда лучше покупать загородный дом
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.