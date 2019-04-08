Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля

Минэкономразвития России внесло изменения в отдельные виды разрешенного использования земельных участков для индивидуального строительства, сообщает РБК. Поправки вступили в силу с 8 апреля 2019 года.

Законодательной новеллой вносятся изменения в классификатор вида разрешенного использования земельного участка "жилая застройка". Они позволят размещать для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) индивидуальные дома пригодные для постоянного проживания.

Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур. Изменения также затрагивают характеристики дома, который можно построить на участке для индивидуального строительства.

Отныне можно будет возводить жилые дома не более трех надземных этажей и высотой не более 20 м, состоящие из комнат и помещений вспомогательного использования. При этом запрещается делить постройку на самостоятельные объекты недвижимости.

Фото: alexjdanov.ru

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