Инвестиции на будущее повлияли на весенний рост цен на жилье в регионах﻿

Российский рынок первичного жилья активно готовится к предстоящему ужесточению законодательства о долевом строительстве, пишет "Коммерсант". По итогам первого квартала покупательский спрос и цены выросли почти во всех регионах.

За первый квартал этого года средняя стоимость новостроек в России составила 68,4 тыс. руб. за "квадрат" (+2,3% относительно аналогичного периода прошлого года).

Как отмечают эксперты, лидером роста цен на новостройки в России стала Казань. По результатам первого квартала средняя стоимость здесь выросла на 17%, до 78,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Второе место среди региональных центров занимает Санкт-Петербург. За год средняя заявленная стоимость новостроек здесь выросла на 11%, до 120,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Третье место — за Красноярском, где первичная недвижимость по итогам первого квартала подорожала на 10,4%, до 53,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

По мнению аналитиков, основное влияние на рынок сейчас оказывают рост издержек застройщиков из-за увеличения НДС и грядущие изменения в долевом законодательстве.

Но работают и локальные факторы. В частности, в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге с рынка активно вымывается доступное предложение, которое и формирует основной спрос.

Фото: realnoevremya.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Что надо знать о законодательных новшествах 2019 года в сфере недвижимости

В Петербурге снесли автомойку и офис продаж недвижимости﻿

ЦБ поддержал идею запрета микрозаймов под залог недвижимости

Инвестирование в российскую недвижимость выросло на треть﻿