Российский рынок первичного жилья активно готовится к предстоящему ужесточению законодательства о долевом строительстве, пишет "Коммерсант". По итогам первого квартала покупательский спрос и цены выросли почти во всех регионах.
За первый квартал этого года средняя стоимость новостроек в России составила 68,4 тыс. руб. за "квадрат" (+2,3% относительно аналогичного периода прошлого года).
Как отмечают эксперты, лидером роста цен на новостройки в России стала Казань. По результатам первого квартала средняя стоимость здесь выросла на 17%, до 78,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
Второе место среди региональных центров занимает Санкт-Петербург. За год средняя заявленная стоимость новостроек здесь выросла на 11%, до 120,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
Третье место — за Красноярском, где первичная недвижимость по итогам первого квартала подорожала на 10,4%, до 53,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
По мнению аналитиков, основное влияние на рынок сейчас оказывают рост издержек застройщиков из-за увеличения НДС и грядущие изменения в долевом законодательстве.
Но работают и локальные факторы. В частности, в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге с рынка активно вымывается доступное предложение, которое и формирует основной спрос.
Фото: realnoevremya.ru
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