Апартаменты наследников российских царей в Кремле восстановят

Главгосэкспертиза утвердила проект реставрации двух корпусов Московского Кремля. В одном из них располагались апартаменты наследников российских царей, информирует РИА Новости.

Сообщается, что предназначенных к реставрации объектов два. Это Конюшенный корпус у Кремлевской стены и Корпус с апартаментами их императорских высочеств. Здания имеют статус федерального памятника культуры.

Корпуса расположены в западной части Кремля между Троицкой и Комендантской башнями. Каменные корпуса соединены надземным переходом и трехэтажной встройкой. Строение спроектировано в конце 1820-х Иваном Таманским. Позже оно было достроено знаменитым архитектором Константином Тоном.

Отмечается, что сейчас в памятнике расположены музейные помещения и гостевая резиденция для глав и членов иностранных делегаций.

Реставрационный проект предусматривает ремонт и частичную перепланировку помещений гостевой резиденции и зимнего сада с заменой лифтов. А также переоборудование кухни и обновление всей инженерной инфраструктуры.

Фото: ria.ru

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