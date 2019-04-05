Лидером по росту аренды "однушек" стала Республика Саха﻿

Больше всего стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в Республике Саха, увеличившись с 19,6 тыс. руб. в месяц в четвертом квартале 2018 года до 21,6 тыс. руб. в первом квартале 2019-го (+9,9%), информирует РБК.

Второе место занимает Бурятия, где арендные ставки выросли на 6,1%, с 12,8 тыс. до 13,5 тыс. руб.

Почетное третье место — за Амурской областью с ростом в 5,4%, здесь ставки увеличились 15,5 тыс. до 16,4 тыс. руб.

Далее идет Москва, где однокомнатные квартиры подорожали на 5,1% — с 34,7 тыс. до 36,4 тыс. руб. за проживание в месяц.

Замыкает пятерку лидеров Ямало-Ненецкий АО. Там цена аренды такого жилья выросла с 22,7 тыс. до 23,6 тыс. руб. в месяц.

Отмечается, что наиболее интенсивное падение ставок произошло в Калмыкии. В первом квартале 2019 года цена аренды однокомнатной квартиры упала с 8,9 тыс. до 8,6 тыс. руб.

На втором месте — Астраханская область. Там стоимость аренды "однушек" снизилась с 12,4 тыс. до 12 тыс. руб. в месяц. На третьей строчке расположилась Рязанская область, там квартиры подешевели с 12,7 тыс. до 12,2 тыс. руб. в месяц.

Эксперты ранее назвали самые выгодные для рантье российские города. Выяснилось, что Симферополь является единственным городом, где можно не работать, сдавая двухкомнатную квартиру.

Фото: yakutiamedia.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жизнь в однокомнатных квартирах ведет к ожирению и сумасшествию

Однокомнатную квартиру в Москве можно снять уже за 17 тысяч

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 3,8%