Больше всего стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в Республике Саха, увеличившись с 19,6 тыс. руб. в месяц в четвертом квартале 2018 года до 21,6 тыс. руб. в первом квартале 2019-го (+9,9%), информирует РБК.
Второе место занимает Бурятия, где арендные ставки выросли на 6,1%, с 12,8 тыс. до 13,5 тыс. руб.
Почетное третье место — за Амурской областью с ростом в 5,4%, здесь ставки увеличились 15,5 тыс. до 16,4 тыс. руб.
Далее идет Москва, где однокомнатные квартиры подорожали на 5,1% — с 34,7 тыс. до 36,4 тыс. руб. за проживание в месяц.
Замыкает пятерку лидеров Ямало-Ненецкий АО. Там цена аренды такого жилья выросла с 22,7 тыс. до 23,6 тыс. руб. в месяц.
Отмечается, что наиболее интенсивное падение ставок произошло в Калмыкии. В первом квартале 2019 года цена аренды однокомнатной квартиры упала с 8,9 тыс. до 8,6 тыс. руб.
На втором месте — Астраханская область. Там стоимость аренды "однушек" снизилась с 12,4 тыс. до 12 тыс. руб. в месяц. На третьей строчке расположилась Рязанская область, там квартиры подешевели с 12,7 тыс. до 12,2 тыс. руб. в месяц.
Эксперты ранее назвали самые выгодные для рантье российские города. Выяснилось, что Симферополь является единственным городом, где можно не работать, сдавая двухкомнатную квартиру.
Фото: yakutiamedia.ru
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