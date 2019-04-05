Открытие Центральной аллеи Парка Победы в Севастополе состоится 9 мая

Основной объем работ по реконструкции парка Победы в Севастополе будут завершены к празднованию 75-летия освобождения Севастополя от фашистско-немецких захватчиков, информирует РИА Новости. Центральную аллею парка откроют к 9 мая.

Сообщается, что правительство Севастополя в декабре 2018 года определило нового подрядчика для реконструкции парка Победы. Это произошло после расторжения договора с предыдущим исполнителем работ, который сорвал сроки реконструкции.

По словам губернатора региона Дмитрия Овсянникова, в парке Победы уже ведутся пуско-наладочные работы всех фонтанов, а также подготовительные работы под мощение площадок у фонтанов городов-героев. На реконструкцию парка Победы общей площадью 18 гектаров контрактом выделяется 1 миллиард рублей.

Отмечается, что готовность парка на сегодняшний день составляет 85%. На объекте постоянно задействованы более 300 рабочих и 44 единицы техники. Парк Победы площадью 50 гектаров является крупнейшим в Севастополе.

Фото: geocam.ru

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