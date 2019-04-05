Жительница Хабаровска расплатилась с "экстрасенсами" квартирой

В Хабаровске 57-летняя женщина, доверившись "экстрасенсам", продала квартиру и отдала им все вырученные деньги, информирует РИА Новости. Жительница краевой столицы обратилась за помощью к "специалистам оккультной академии", рекламу которых увидела по телевизору.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Хабаровскому краю, сотрудница учреждения соцзащиты позвонила по указанному в рекламе номеру, и ее "проконсультировали" за 20 тысяч рублей.

С лже-экстрасенсом женщина общалась каждый день. Деньги на оплату его услуг брала в долг. В итоге собеседник убедил женщину в том, что на ее квартире лежит проклятие. А единственный способ избежать его — продать жилье и купить новое.

В итоге пожилая женщина продала свою квартиру за 1,7 миллионов рублей, чтобы потратить эти деньги на новую недвижимость. Но "специалисты оккультной академии" внушили ей, что нужно отдать эти деньги им.

Оставшись без средств, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В настоящее время потерпевшая вместе с сыном арендует комнату в коммунальной квартире. Лже-экстрасенсов ищут.

Фото: stoboy.ru

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