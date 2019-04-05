Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России, информирует ТАСС. В этих отраслях в базе вакансий Роструда на данный момент насчитывается больше всего открытых вакансий.
По словам главы ведомства Всеволода Вуколова, в перечисленных отраслях насчитывается около миллиона открытых вакансий. Из них более 425 тыс. в сфере производства.
Всеволод Вуколов отметил, что в основном российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий.
В базе вакансий Роструда насчитывается более 40 тыс. открытых позиций по вакансиям слесаря, более 9 тыс. мест — по вакансиям сварщика и 8 тыс. мест — токаря. В строительной отрасли работодатели ищут 39 тыс. монтажников, более 19 тыс. бетонщиков, 11 тыс. плотников.
Как сообщалось ранее, в России предложили ввести ограничения по привлечению иностранных работников в сферу строительства. Минтруд подготовил соответствующие поправки в законодательство.
Фото: infpol.ru
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