Петербург может потерять около миллиона туристов из-за запрета хостелов﻿

Гостиничный бизнес Санкт-Петербурга может потерять около миллиона туристов, в случае если законопроект о запрете хостелов и мини-гостиниц начнет действовать с 1 октября, информирует "Интерфакс".
Комитет по развитию туризма Петербурга собирается предпринять срочные меры для своевременной помощи малому бизнесу по переводу средств размещения из жилого в нежилой фонд. Причем самой большой проблемой будет требование отдельного входа.
Отмечается, что в настоящее время у города есть 37 объектов нежилого фонда, где могли бы разместиться хостелы. С 16 бизнесменами уже заключили договоры аренды помещений.
По словам зампреда комитета по развитию туризма Петербурга Нины Гвичии, данный закон коснется не только хостелов, но и всех малых средств размещения, а это и небольшие гостиницы. Сегодня в Петербурге 1400 средств размещения, половина из них — малые, 365 — в жилых помещениях.
В ближайшее время комитет будет проводить консультации с представителями малого бизнеса, чтобы перевести малые средства размещения из жилого фонда в нежилой.
Фото: the-village.ru
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