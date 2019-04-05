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Источник Правда.Ру

Петербург может потерять около миллиона туристов из-за запрета хостелов﻿

Недвижимость

Гостиничный бизнес Санкт-Петербурга может потерять около миллиона туристов, в случае если законопроект о запрете хостелов и мини-гостиниц начнет действовать с 1 октября, информирует "Интерфакс".

Петербург может недосчитаться миллиона туристов из-за запрета хостелов﻿. 402464.jpeg

Комитет по развитию туризма Петербурга собирается предпринять срочные меры для своевременной помощи малому бизнесу по переводу средств размещения из жилого в нежилой фонд. Причем самой большой проблемой будет требование отдельного входа.

Отмечается, что в настоящее время у города есть 37 объектов нежилого фонда, где могли бы разместиться хостелы. С 16 бизнесменами уже заключили договоры аренды помещений.

По словам зампреда комитета по развитию туризма Петербурга Нины Гвичии, данный закон коснется не только хостелов, но и всех малых средств размещения, а это и небольшие гостиницы. Сегодня в Петербурге 1400 средств размещения, половина из них — малые, 365 — в жилых помещениях.

В ближайшее время комитет будет проводить консультации с представителями малого бизнеса, чтобы перевести малые средства размещения из жилого фонда в нежилой.

Фото: the-village.ru

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