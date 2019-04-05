Власти Сочи обещают полностью решить проблему с обманутыми дольщиками до 2022 года, пишет "Коммерсант". Только в текущем году по договорам долевого участия на курорте должны быть сданы 11 домов.
Как сообщалось ранее, кубанские власти инициировали снос домов-самостроев, незаконно введенных в эксплуатацию, через суд. По итогам 2018 года снесены 372 строения. Почти половина из них снесено в Сочи.
Но, по решению региональных властей, проблемные многоквартирные дома могут избежать сноса, если они заселены и обследованы специальной комиссией на соответствие нормам противопожарной и сейсмической безопасности.
Сообщается, что в текущем году по договорам долевого участия на курорте должны быть сданы 11 домов. За каждой новостройкой установлено наблюдение.
В начале 2018 года в регионе числилось 28 долгостроев. К концу года восемь объектов из "проблемного" списка было исключено. 2341 человека (30%) из числа обманутых дольщиков получили квартиры.
Фото: pikato.ru
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