Жилые объекты в Крыму не должны строиться близко к морю, готовится соответствующий нормативный акт, информирует РИА Новости. Возведение жилых домов на полуострове в 500-метровой прибрежной зоне будет запрещено.
Как заявил глава республики Сергей Аксенов, ряд крупных компаний изъявили желание реализовать туристические проекты на побережье. Но жилого строительства не будет.
"У нас огромное количество приморских земельных участков. Мы договорились, что на море жилье строиться не будет в 500-метровой зоне, сейчас будет нормативный акт. Гостиничные объекты - пожалуйста", - подчеркнул глава Крыма.
Ранее сообщалось, что Крым оказался среди пяти регионов, не утвердивших показатели национального проекта "Жилье". В правительстве региона объяснили такое положение дел спецификой полуострова.
В частности, отмечалось, что экономические санкции и недоступность определенных финансовых инструментов в долевом строительстве создают значительные сложности в этой сфере.
В связи с этим, прогнозируемые объемы ввода в эксплуатацию жилья в 2019-2024 годах, установленные Минстроем в рамках проекта "Жилье", в настоящий момент корректируются.
Фото: rk-novostroy.ru
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