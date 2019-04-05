Участок Сарайского пляжа на острове Ольхон по решению суда возвращен в собственность Прибайкальского национального парка, информирует «Интерфакс». О решении суда сообщила пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Сообщается, что земельный участок площадью около 230 соток был незаконно оформлен в собственность Хужирского муниципального образования. Данная часть Сарайского пляжа находится рядом со скалой Шаманка, которая является "визитной карточкой" Байкала. Согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале обитает дух озера Байкал.
Границы незаконно образованного и поставленного на кадастровый учет участка налагались на леса Прибайкальского национального парка. В итоге земля могла перейти из муниципальной собственности в частную. Для того, чтобы этого не произошло, прокуратура подала иск в Ольхонский районный суд.
Отмечается, что Сарайский пляж находится в одноименном заливе возле поселка Хужир. Это самый крупный населенный пункт и административный центр острова Ольхон.
Фото: shagau.ru
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