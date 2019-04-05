Сакральную землю байкальского острова Ольхон вернули государству

Участок Сарайского пляжа на острове Ольхон по решению суда возвращен в собственность Прибайкальского национального парка, информирует «Интерфакс». О решении суда сообщила пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Сообщается, что земельный участок площадью около 230 соток был незаконно оформлен в собственность Хужирского муниципального образования. Данная часть Сарайского пляжа находится рядом со скалой Шаманка, которая является "визитной карточкой" Байкала. Согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале обитает дух озера Байкал.

Границы незаконно образованного и поставленного на кадастровый учет участка налагались на леса Прибайкальского национального парка. В итоге земля могла перейти из муниципальной собственности в частную. Для того, чтобы этого не произошло, прокуратура подала иск в Ольхонский районный суд.

Отмечается, что Сарайский пляж находится в одноименном заливе возле поселка Хужир. Это самый крупный населенный пункт и административный центр острова Ольхон.

Фото: shagau.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Тысячи тонн вредных веществ попадают в Байкал через реку Селенга

Суд запретил китайской компании строительство завода на Байкале

На полигоне "Цугол" в Забайкалье стартовали военные учения