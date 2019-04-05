Набережная Салгира в Симферополе будет отремонтирована впервые за полвека

Администрация Симферополя объявила аукцион для выбора подрядчика реконструкции набережной реки Салгир, информирует "Интерфакс". По итогам торгов будет заключен контракт стоимостью 498 миллионов рублей.

Сообщается, что завершение работ первого этапа планируется уже к 30 сентября 2019 года. До этой даты победитель конкурса должен будет расчистить русло реки от спорткомплекса КФУ до пересечения Малого Салгира с Объездной трассой.

Отмечается, что на участке от улицы Гурзуфской и Ботанического сада КФУ до улицы Титова предстоит заменить или установить ограждение. А на отрезке от улицы Набережной до улицы Шмидта — провести капитальный ремонт. Он будет включать в себя укладку гранитной и тротуарной плитки, бордюров и поребриков, утраченных чугунных ограждений. А также монтаж наружного освещения и светодиодных светильников, установку малых архитектурных форм.

По словам главы администрации Симферополя Натальи Маленко, реконструкция набережной — это проект века, поскольку системно к вопросу не подходили с момента строительства нынешней набережной, то есть с 1984 года.

Фото: ncrim. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Сенатор от Крыма назвала регион зоной риска для строительства жилья

Крымчане: "Наша власть обросла жирком"

Ввод жилья в Крыму осложняется из-за санкций﻿