Депутаты решили ввести должность "главного по банкротствам"﻿

В Госдуму внесен законопроект, описывающий механизм сдачи проблемных объектов по новым правилам, пишет "Коммерсант". Если он будет принят, регионы получат возможность создавать специальные структуры, которые будут курировать стройки для обманутых дольщиков.

Помимо этого, предполагается, что федеральный фонд защиты прав дольщиков может получить право контролировать банкротство застройщиков.

Таким образом законотворцы спешно решают вопрос, кто и на какие средства будет достраивать жилье для дольщиков после 1 июля 2019 года, когда застройщики в обязательном порядке перейдут на счета эксроу.

Как отмечают эксперты, в первый блок законодательной инициативы вошли нормы, которые помогут осуществить завершение строительства проблемных объектов в случае банкротства девелопера.

Важно то, что после обязательного с 1 июля 2019 года перехода на эксроу-счета застройщики уже не смогут достраивать объекты за другие компании.

Второй блок законодательной новеллы касается назначения арбитражного управляющего из числа кандидатов, предоставленных Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Таким образом, у фонда, который теперь полностью отвечает за достройку всех проблемных объектов, появится возможность непосредственно участвовать в банкротствах.

Фото: pravo-rus.com

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