В Госдуму внесен законопроект, касающийся завершения строительства проблемных объектов, пишет "Российская газета". Предложенным документом определяется, кому достанется квартира, а кому компенсация в случае, если недвижимость была продана застройщиком несколько раз.
Как отмечают авторы законодательной инициативы, квартиру получат люди, чей договор долевого участия (ДДУ) был зарегистрирован первым в едином государственном реестре прав (ЕГРН). В свою очередь, денежное возмещение получает тот, чей ДДУ зарегистрирован позже.
Новеллой предлагается передать ранее уплаченные застройщиком страховые премии в компенсационный фонд. Это станет дополнительным источником финансирования завершения недостроенных объектов.
Законотворцы считают, что разработанный документ делает новый механизм финансирования долевого строительства доступным для семей с детьми. В частности, уточняется порядок использования средств маткапитала, который можно будет направлять на приобретение строящегося житься через эксроу-счета.
Фото: domell.ru
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