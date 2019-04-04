Депутаты решили закрыть тему двойных продаж квартир﻿

В Госдуму внесен законопроект, касающийся завершения строительства проблемных объектов, пишет "Российская газета". Предложенным документом определяется, кому достанется квартира, а кому компенсация в случае, если недвижимость была продана застройщиком несколько раз.

Как отмечают авторы законодательной инициативы, квартиру получат люди, чей договор долевого участия (ДДУ) был зарегистрирован первым в едином государственном реестре прав (ЕГРН). В свою очередь, денежное возмещение получает тот, чей ДДУ зарегистрирован позже.

Новеллой предлагается передать ранее уплаченные застройщиком страховые премии в компенсационный фонд. Это станет дополнительным источником финансирования завершения недостроенных объектов.

Законотворцы считают, что разработанный документ делает новый механизм финансирования долевого строительства доступным для семей с детьми. В частности, уточняется порядок использования средств маткапитала, который можно будет направлять на приобретение строящегося житься через эксроу-счета.

Фото: domell.ru

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