Многодетным семьям добавят льгот на покупку жилья и создание ферм﻿

Депутаты предлагают определить единый для всех регионов список мер социальной поддержки многодетных семей, пишет "Российская газета". Законопроект об этом парламентарии внесли в Госдуму.

Сообщается, что законодательная новелла дает четкое определение многодетной семьи. В многодетной семье должно быть трое и более детей до 18 лет. Или до 23 лет, если дети очно обучаются в профессиональных учебных заведениях.

В то же время семья не может считаться многодетной, если родители лишены родительских прав, а их дети переданы под опеку государству или другим людям.

Из федерального бюджета будет идти финансирование разового льготного кредита или беспроцентного займа на строительство или приобретение жилья. Многодетной семье полагается финансовая льгота на создание фермерского хозяйства, а также обеспечение детей лекарствами.

Региональные бюджеты оплачивают коммунальные услуги и проезд детей в городском общественном транспорте.

Фото: mzio.tatarstan.ru

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