Ялту разгрузят с помощью канатных дорог﻿

Власти крымского курорта Ялта, население которого увеличивается в несколько раз во время туристического сезона, рассматривают проект развития сети канатных дорог, информирует "Интерфакс". На юге Крыма инвестор предлагает построить сеть канатных дорог или монорельс.

Отмечается, что локальные канатные дороги дадут возможность в значительной мере снизить транспортную проблему на Южном берегу Крыма.

По словам гендиректора компании "Канатные дороги Крыма" Лери Сванидзе, в пользу практического применения канатных дорог говорит и тот факт, что в России есть предприятие, готовое реализовать проект — от стадии разработки до сдачи в эксплуатацию. Оборудование отлично зарекомендовало себя на сочинском горнолыжном курорте "Красная поляна". Канатными дороги по-прежнему пользуются и в крымских здравницах.

Монорельсовые дороги могут стать еще одним возможным вариантом развития транспортного сообщения на юге Крыма. Глава администрации Ялты Алексей Челпанов отметил, что для курорта требуется комплексная система разгрузки территории от автомобильного транспорта.

Фото: youtube.com

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