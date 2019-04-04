Снесенный исторический квартал в Петербурге застроят хостелами﻿

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева предложила реконструировать исторический комплекс на Тележной улице под хостелы, информирует "Интерфакс". Планируется зарегистрировать их около 50.

Сообщается, что вопрос о сносе исторического квартала, состоящего из пяти-семи домов на Тележной улице, уже давно ставится городскими властями. В 2007 году они были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцов расселили. С тех пор дома стоят заброшенными.

В 2017 году был заключен контракт на снос зданий. На их месте собирались построить молодежный центр. Но позже власти от этой идеи отказались.

По словам Оксаны Дмитриевой, необходимо подобрать такое функциональное назначение, которое потребовало бы наименьших вмешательств в реконструкции помещений домов на Тележной улице.

"Мое мнение — это хостелы. Здесь можно зарегистрировать их около 50. Это примерно столько же, сколько официальных хостелов в Петербурге", — отметила Оксана Дмитриева.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон о запрете на размещение хостелов в жилых домах. Закон ступает в силу 1 октября текущего года.

Фото: .the-village.ru

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