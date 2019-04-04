Выбраны пять лучших проектов по строительству жилья на Марсе

NASA и Университет Брадли выбрали пять проектов конкурса 3D-Printed Habitat Centennial Challenge, информирует РИА Новости. Конкурс был посвящен разработке жилья для астронавтов на Марсе.

Сообщается, что теперь финалисты конкурса должны построить экспериментальные уменьшенные модели своих проектов. Реальный размер жилища должен составлять 300 квадратных метров и рассчитан на четырех человек. Предполагается, что астронавты проведут на планете один год.

Помимо этого, авторы проектов должны учитывать, из каких материалов будут построены марсианские дома. Команда из Арканзаса, которая получила первое место, назвала свой проект Zopherus.

Предполагается, что на Марс должен высадиться модуль, который после приземления отправит роботов добывать материалы для строительства жилья. Модуль должен будет напечатать на 3D принтере лаборатории и дома. Структура будет напоминать пчелиные соты. После этого на Марс смогут прилететь сами астронавты.

Фото: popmech.ru

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