Заливы водой стали главными страховыми рисками для жилья﻿

Более 90% страховых случаев с квартирами в России в 2017–2018 годах пришлось на заливы водой, информирует РБК. В прошлом году с такой проблемой обращались в 90,9% случаев, в 2017-м — 92,1%.

Отмечается, что второе место по степени страхового случая занимают пожары, удары молнии и взрывы бытового газа. С ними в 2018 году обращались 7% клиентов, а в 2017-м — 6,2%.

Что касается загородных домов, то наибольшее число страховых случаев с загородной недвижимостью пришлось на пожары, взрывы бытового газа и удары молнии — 36,2% от общего числа обращений граждан.

Также владельцы загородной недвижимости часто страдают от паводков. Еще одной опасностью, особенно для владельцев недвижимости в неохраняемых товариществах, являются кражи. На них приходится 19,6%. При этом число таких случаев значительно выросло (+ 7,8%) по сравнению с 2017 годом.

Как отмечают эксперты, на риск стихийных бедствий в прошлом году пришлось 19,7% страховых случаев.

Фото: dvnovosti.ru

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