Биокомпостеры для переработки мусора внедрят в Москве﻿

На базе одного из столичных реабилитационных центров инвалидов началось тестирование биокомпостера, информирует "Интерфакс". Подобная технология позволяет за день в десять раз сократить объем пищевых продуктов.

По результатам тестирования будет принято решение о дальнейшем более масштабном внедрении проекта в городскую инфраструктуру.

Как сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, с помощью новой технологии можно будет использовать органический остаток в качестве удобрения, а также для возобновляемого источника энергии.

Благодаря микробиологической технологии переработки органических отходов биокомпостер позволяет за 24 часа утилизировать до 90 кг мусора. При этом происходит значительная экономия воды и снижение объем выброса углерода.

Помимо этого, использование компостера позволяет сократить объем площадей для хранения отходов.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в России внедряется новая система регулирования услуг по утилизации твердых коммунальных отходов.

Фото: m24.ru

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