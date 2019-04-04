Лидером по числу коворкингов в Восточной Европе стала Москва

Москва стала восточноевропейским лидером по количеству коворкингов, информирует РБК. По итогам 2018 года объем рынка коворкингов в столичном мегаполисе вырос в полтора раза.

Как отмечают эксперты, спрос на гибкие офисные пространства в Москве превышает предложение. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы среднегодовой прирост будет составлять 35%.

По итогам 2018 года объем рынка коворкингов в Москве вырос в полтора раза — на 37 тыс. кв. м. В первом квартале 2019-го было открыто еще 9 тыс. кв. м гибких рабочих пространств.

В настоящее время в российской столице действуют 100 таких площадок общей площадью 130 тыс. кв. м. По этому показателю Москва занимает первое место среди всех столиц Восточной Европы.

В общей сложности доля коворкингов в Москве составляет около 1% от общего предложения офисной городской недвижимости. Отмечается, что за последний год доля сетевых операторов коворкингов по занимаемым площадям увеличилась с 40% до 70%.

Наиболее популярные районы размещения таких пространств в Москве — субрынки Белорусский, Центральный, а также "Москва-Сити".

Фото: mos-holidays.ru

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