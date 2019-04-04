В датском городке Бранде с населением всего примерно 7 тыс. жителей построят самый высокий небоскреб в Западной Европе, информирует РБК. Здание будет называться Tower & Village.
Сообщается, что небоскреб будет штаб-квартирой бренда Bestseller, который специализируется на выпуске обуви и одежды. Высота здания составит 320 м. Таким образом в Западной Европе этот небоскреб станет самым высоким.
Власти города Бранде уже одобрили строительство башни. Завершить строительство здания планируется в 2023 году.
Отмечается также, что в небоскребе расположится отель, магазины, офисы и конференц-залы. Вокруг башни возведут еще несколько небольших построек.
В настоящее время самым высоким зданием в Западной Европе является небоскреб The Shard в Лондоне. Его длина достигает около 310 м. Эйфелева башня в Париже имеет высоту 324 м.
На данный момент самый высокий небоскреб во всей Европе расположен в Санкт-Петербурге — "Лахта Центр". Здание достигает в высоту 462 метров.
Фото: racurs. ua
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