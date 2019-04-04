В Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова будет возведен деловой квартал в рамках реализации проекта Golden City, информирует РБК.
Деловой комплекс будет состоять из пяти офисных зданий общей площадью 110 тыс. кв. м. Площадь застройки составит 2,5 га. Там будут размещены штаб-квартиры российских и зарубежных компаний. В настоящее время девелопер ведет переговоры с представителями крупного бизнеса.
Сообщается, что проект создания современной бизнес-среды не имеет аналогов в Северной столице. Он обладает целым рядом уникальных характеристик. Возведение делового квартала позволит сбалансировать инфраструктуру района. Это создаст удобную экосистему для работы нескольких тысяч человек.
Одна из особенностей зданий — террасированные крыши. На них можно будет обустроить уникальные по планировке этажи с террасами с панорамным видом на Финский залив.
Как сообщалось ранее, в конце марта намывные работы на Васильевском острове были завершены.
Фото: dp.ru
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