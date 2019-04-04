Российское правительство поддержало поправки к закону, дающие право местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на землях садоводства, пишет "Коммерсант".
Теперь жителям коттеджных поселков, а также садовых товариществ и дачникам будет легче добиваться благоустройства у местных администраций.
Отмечается, что объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) достигают 40 млн кв. м в год. Загородный дом есть у каждой пятой семьи в городах-миллионниках.
Законодательная новелла позволит местным властям финансировать строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории огородничества.
По сути законопроект может способствовать вовлечению в хозяйственный оборот земель в городах и пригородах, развитие которых в данный момент ограничено невозможностью их оборудования коммунальными сетями.
По данным Росстата, 20% малых населенных пунктов не оборудованы водопроводом. Более 30% испытывают проблемы с подачей электричества. 38% домохозяйств в сельской местности имеют туалет во дворе. В 18,4% сельских поселений нет канализации.
Фото: mynmsk.ru
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