Новостройки могут оснастить новейшей системой распознавания лиц, информирует портал Вести. ру. Пилотный проект планирует запустить концерн "Калашников".
Сообщается, что это поможет повысить уровень безопасности жильцов и отразится на качестве жизни. В Минстрое назвали перспективным использование биометрии в создании систем безопасности новостроек. Настоящее время условия внедрения системы распознавания обговариваются с застройщиками.
Как отмечают эксперты, на первом этапе это может быть система датчиков, которые появятся вокруг объекта строительства. Это сократит число охраны и положительно скажется на экономике проекта. Тем более, что датчики можно научить распознавать не только лица, но и марки и номера машин.
Полноценный переход на Face ID по предварительным данным может быть осуществлен через три-четыре года.
Похожая система уже опробована в московском метрополитене.
С другой стороны, внедрение такой системы безопасности может отразиться на стоимости жилья. Плюс собранная биометрия будет относиться к персональным сведениям. А это уже потребует дополнительных усилий для безопасности хранения личных данных.
Фото: realty.vesti.ru
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