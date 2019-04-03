В Петербурге снесли автомойку и офис продаж недвижимости﻿

Незаконную автомойку снес в Московском районе Петербурга комитет по контролю за имуществом, сообщает портал Фонтанка.ру. Также в Красносельском районе демонтировали офис, где горожанам предлагали новостройки.

Как отмечает источник, в Санкт-Петербурге освободили два земельных участка в Красносельском и Московском районах. Их занимали незаконная автомойка и заброшенный офис.

Эксперты ведомства установили, что автомойка на Кубинской улице занимала земельный участок площадью в 150 квадратных метров. Выяснилось, что строение принадлежит ООО "Профи-Гельд". У фирмы не было разрешения на использования земли.

Собственнику вручили уведомление о необходимости демонтировать автомойку своими силами. Тем не менее в срок владелец предписания не выполнил. В итоге Комитет освободил земельный участок имеющимися средствами.

Также в процессе подготовки документов на проведение аукциона обнаружилось, что на Ленинском проспекте находится двухэтажная постройка. Ранее ее использовали как офис для продаж квартир в новостройках. В настоящее время она заброшена. Проводится демонтаж.

Фото: spbdnevnik.ru

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