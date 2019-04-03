Росреестр вычислил квартирных мошенников на западе Москвы

Сотрудники управления Росреестра по Москве остановили мошенников при продаже квартиры пожилой женщины в Западном округе столицы, информирует портал Вести.ру.

Как сообщили в ведомстве, в конце февраля в Росреестр через портал госуслуг "Мои документы"поступили документы на переход права собственности квартиры. Но у сотрудников ведомства возникли сомнения в подлинности документов. В итоге они приостановили регистрацию прав.

Сторонам сделки были направлены уведомления с просьбой подтвердить волеизъявление на отчуждение жилья. Владельцем квартиры оказалась пенсионерка 1932 года рождения. Выяснилось, что пожилая женщина вовсе не собиралась продавать свою квартиру и никаких документов не подписывала.

По решению столичного Росреестра квартира была поставлена на информационный учет. Позже в приемную территориального отдела Росреестра Москвы для устранения причин приостановки продажи жилой недвижимости обратились трое граждан.

В подписанных документах оказались разные данные паспортов. В Росреестре в регистрации прав на жилье отказали.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела.

Фото: belpotreb.by

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