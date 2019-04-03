Московский суд по представлению Роспотребнадзора приостановил деятельность хостела, расположенного в квартире жилого дома на ул. Маленковская, информирует портал М24.
Сообщается, что в столичный отдел управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе поступила информация о нарушениях санитарных требований при размещении хостела в жилом доме номер 28 на улице Малиновская.
Выяснилось, что по указанному адресу ООО "Абрис плюс" организовало хостел в жилой квартире на пятом этаже девятиэтажки.
При этом хостел не имеет отдельного входа. Материалы дела направлены в Преображенский районный суд. По результатам рассмотрения дела суд решил приостановить деятельности хостела на три месяца.
Данное решение суда направлено в службу судебных приставов для исполнения в принудительном порядке.
Напомним, что закон о запрете размещения хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября. Нижняя палата парламента настаивала на том, чтобы закон начал действовать не позднее 1 июля.
Фото: polit-mir.ru
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