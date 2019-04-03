Покупателей элитного жилья лишат "ипотечных каникул"

Совет Федерации подготовил поправки ко второму чтению законопроекта об "ипотечных каникулах", пишет "Российская газета". Законопроект будет дополнен исчерпывающим перечнем документов по решению о предоставлении ипотечных каникул.

По словам члена СФ Николая Журавлева, планируется дать закону обратную силу. В частности, распространить его действие на все ипотечные договоры, в том числе заключенные до даты вступления закона в силу. Законодательная новелла должна исключить возможность злоупотреблений со стороны кредитных организаций при принятии решения о предоставлении заемщику льготного периода.

Помимо этого, предусматривается введение максимального размера кредита, по которому заемщик сможет запросить у банка ипотечные каникулы.

Как сообщалось ранее, закон об "ипотечных каникулах" был внесен в Госдуму в феврале. Первое чтение документа состоялось 21 марта. До 3 апреля все субъекты законодательной инициативы могли предложить поправки ко второму, основному чтению документа.

Фото: moneytimes.ru

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