Совет Федерации подготовил поправки ко второму чтению законопроекта об "ипотечных каникулах", пишет "Российская газета". Законопроект будет дополнен исчерпывающим перечнем документов по решению о предоставлении ипотечных каникул.
По словам члена СФ Николая Журавлева, планируется дать закону обратную силу. В частности, распространить его действие на все ипотечные договоры, в том числе заключенные до даты вступления закона в силу. Законодательная новелла должна исключить возможность злоупотреблений со стороны кредитных организаций при принятии решения о предоставлении заемщику льготного периода.
Помимо этого, предусматривается введение максимального размера кредита, по которому заемщик сможет запросить у банка ипотечные каникулы.
Как сообщалось ранее, закон об "ипотечных каникулах" был внесен в Госдуму в феврале. Первое чтение документа состоялось 21 марта. До 3 апреля все субъекты законодательной инициативы могли предложить поправки ко второму, основному чтению документа.
Фото: moneytimes.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Стала возможна ипотека на строящийся дом с земельным участком без залога
Чаще всего берут ипотеку жители Ямало-Ненецкого округа
|Крымские власти заявили о намерении сделать ипотеку доступной
|На смену долевому строительству придет ипотека - Медведев
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
В Вашингтоне открылся саммит глав МИД стран НАТО. Трамп в связи с этим уже сделал ряд заявлений. Как меняется роль НАТО в мире, "Правде.Ру" рассказал эксперт.