Создание музейного комплекса планируется на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела в подвальных помещениях 14-го корпуса Московского Кремля, информирует "Интерфакс".
Сообщается, что правительство РФ заложило 470 млн руб. на 2018 год на создание музейного комплекса в Московском Кремле на месте древних монастырей.
Чудов и Вознесенский монастыри находились на территории Московского Кремля с XVI века и были разрушены в 1929-30 годах. На их месте был построен административный 14-й корпус Кремля. Этот корпус был демонтирован несколько лет назад. Тогда и были обнаружены фрагменты древних фундаментов.
Отмечается также, что президент РФ Владимир Путин поручил организовать в этой части Кремля подземный музей. На месте прежних строений планируется разбить парк.
В археологические окна парка через специальное защитное стекло можно увидеть западную часть фундамента и подвал Малого Николаевского дворца (1874-1878 годы). А также часть фундамента церкви Алексея митрополита (1680-1686 годы), кирпичный фундамент перехода из дворца в Чудов монастырь. Здесь же можно будет увидеть культурный слой с деревянными конструкциями, надгробия XVII века и дворовое мощение XVI века.
Фото: rusarch.ru
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