Действующий аэропорт Севастополя "Бельбек" расширять не имеет смысла из-за близости аэропорта к Симферополю, информирует "Интерфакс" со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова.
"В Бельбеке строить большой аэропорт смысла большого не вижу, потому что уж слишком близко Симферополь", — заявил Сергей Иванов. Он добавил, что для небольших самолетов, включая бизнес-джеты, вполне возможно использование ныне действующей полосы в "Бельбеке.
Напомним, что аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром. В 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов.
Отмечается. что после присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. Согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").
Минобороны в ноябре 2018 года заявило о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке". Таким образом аэропорт приобрел двойное назначение — для военных и гражданских самолетов.
Фото: crimea.ria.ru
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