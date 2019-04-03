Аэропорт "Бельбек" не будут расширять из-за близости Симферополя

Действующий аэропорт Севастополя "Бельбек" расширять не имеет смысла из-за близости аэропорта к Симферополю, информирует "Интерфакс" со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова.

"В Бельбеке строить большой аэропорт смысла большого не вижу, потому что уж слишком близко Симферополь", — заявил Сергей Иванов. Он добавил, что для небольших самолетов, включая бизнес-джеты, вполне возможно использование ныне действующей полосы в "Бельбеке.

Напомним, что аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром. В 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов.

Отмечается. что после присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. Согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").

Минобороны в ноябре 2018 года заявило о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке". Таким образом аэропорт приобрел двойное назначение — для военных и гражданских самолетов.

Фото: crimea.ria.ru

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